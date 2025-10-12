Iván Morales decretó el triunfazo de Sarmiento ante el River de Paulo Díaz

El delantero nacional Iván Morales fue clave al anotar el gol que permitió el batacazo de Sarmiento por 1-0 ante River Plate, de Paulo Díaz, en la fecha 12 del Clausura argentino.

Morales estuvo atento para aprovechar un insólito error de Franco Armani a la media hora de juego y mover inesperadamente la cuenta en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

¿QUÉ LE PASÓ A ARMANI? Error del arquero de River y gol de Morales para el 1-0 de Sarmiento en el Más Monumental por la fecha 12 de la Zona B del #TorneoClausura. pic.twitter.com/rUH7S79rS3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

Díaz estuvo a punto de igualar las acciones con un zapatazo desde fuera del área en la medianía de la segunda etapa, pero su remate se estrelló en el horizontal.

¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL GOL DEL EMPATE A PAULO DÍAZ! pic.twitter.com/5HQC0pyueF — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

A los 67' Morales vio la tarjeta amarilla, mismo minuto en el que salió reemplazado. Díaz también fue amonestado, a los 75', viendo desde afuera cómo el VAR anuló el empate "millonario" a los 90+7' por off side de Miguel Borja.

NI EL TIRO DEL FINAL: Borja marcó el 1-1 agónico de River ante Sarmiento, pero fue anulado por offside. pic.twitter.com/ZjDzpFod4h — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

De esta manera, Sarmiento llegó a 15 puntos para cerrar la zona de clasificación en el Grupo B, mientras el pifiado River sumó su cuarta derrota al hilo y es quinto, con 18 unidades.

En tanto, Bastián Yáñez entró a los 90+1' en el 0-0 de Godoy Cruz en el choque de mendocinos contra Independiente Rivadavia, que mantuvo al "Tomba" penúltimo del Grupo B con 10 unidades.