Las románticas postales de Junior Fernandes junto a su pareja en Capadocia

El chileno Junior Fernandes, delantero de Keciorengucu en el futbol de Turquía, compartió en sus redes sociales unas románticas postales de un paseo que tuvo con su pareja, la modelo Caglayan Namligez, en Capadocia.

