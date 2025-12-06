Marcelino Núñez aportó asistencia en victoria de Ipswich ante el líder de la Championship

Los futbolistas chilenos en la Championship inglesa tuvieron suertes dispares en la fecha 19, aunque el balance fue mayormente positivo este sábado.

Marcelino Núñez, junto a Ipswich Town, celebró gracias a un 3-0 sobre el puntero Coventry City, que además incluyó una asistencia del chileno.

El volante nacional habilitó a George Hirst para el 2-0 parcial al minuto 60. Núñez jugó casi todo el partido, ya que fue reemplazado recién a los 90+1'.

Swansea, con Lawrence Vigouroux en portería, cortó su mala racha con una victoria por 2-0 ante Oxford United, con tantos de Marko Stamenic (40') y Josh Tymon (45+4').

Quien no pudo sumar de a tres fue Ben Brereton, quien sumó titularidad en la caída por 1-3 frente a Leicester City. El delantero de La Roja salió al minuto 66 de juego.

Con estos resultados, Ipswich subió en la tabla tras ubicarse en el cuarto puesto y alcanzar 31 puntos, a 12 del puntero Coventry.

Swansea, por su lado, dejó atrás cinco derrotas consecutivas y se alejó del fondo con 20 unidades, mientras Derby County mantuvo su irregularidad y es 15° con 26 puntos.