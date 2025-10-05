Marcelino Núñez calentó reencuentro con Norwich en eufórico festejo tras victoria de Ipswich

El volante chileno Marcelino Núñez no escatimó en celebraciones ante su exequipo Norwich City, comandando los festejos de Ipswich Town tras conquistar el derbi de East Anglia por 3-1, en el cierra de la novena fecha de la Championship inglesa.

Núñez vio desde la banca la apertura de la cuenta de Ipswich, anotado por Cédric Kipré a los 32'. Oscar Schwartau empató para los "canarios" a los 35', Jaden Philogene volvió a desequilibrar la balanza al minuto 45.

El seleccionado nacional ingresó a los 75' y participó en la jugada del tercer gol azul: Núñez dio un pase filtrado para Iván Azón, cuyo remate dio en el poste y el rebote fue aprovechado por Jack Clarke para sellar el marcador definitivo.

La sorpresiva reacción de Núñez vino después del partido, pues mostró una gran euforia que contrastó con el festejo más calmado de sus compañeros.

Tras vencer al equipo que defendió las últimas tres temporadas, Marcelino mostró su nuevo escudo, enarboló el banderín del córner e incluso festinó con un irónico lienzo que mostraba el cariñoso mensaje de un hincha de Norwich en 2022, que en ese entonces pidió una estatua como reconocimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ipswich Town FC (@ipswichtown)

After leaving Norwich for Ipswich and being part of the Ipswich team that just beat Norwich, Marcelino Nunez held this flag up of a tweet from a Norwich Podcast host asking for a statue of him to be built. 😬#itfc #ncfc pic.twitter.com/1dn8xZZ1ML — NEP Daily Football 🎙️ (@nepdailypod) October 5, 2025

El técnico Kieran McKenna blindó a Núñez por sus celebraciones y negó que fuesen una provocación a su anterior equipo: "Es y su carácter, no sólo porque viene de Norwich".

"No quiero hablar por él, pero sé que no tiene ningún resentimiento ni deseo de venir aquí y engañar a su antiguo club ni nada por el estilo. Siente respeto por su antiguo club. Hizo lo mismo con el público en el partido contra Sheffield United", sumó el DT.

Con su equipo instalado en la novena posición con 13 puntos, a seis del líder Coventry City, Marcelino Núñez se sumará a La Roja, que enfrentará este viernes 10 de octubre a Perú en duelo amistoso.