Marcelino Núñez está a detalles de fichar por el clásico rival de Norwich

A solo días de que se cierre el mercado de pases en la mayoría de las ligas de Europa, el mediocampista nacional Marcelino Núñez, de Norwich City, figura como posible protagonista de uno de los grandes movimientos de la EFL Championship, segunda división en Inglaterra.

De acuerdo al periodista inglés John Percy, del medio The Telegraph, Núñez está a detalles de cruzar la vereda y sumarse a Ipswich Town, clásico rival de Norwich.

El traspaso ronda una cifra cercana a los 17 millones de dólares, y el formado en la UC está presionado para que se concrete la operación, tras haber rechazado dos ofertas de Norwich para renovar su vínculo, que termina a mediados de 2026.

La noticia generó revuelo en Inglaterra, ya que, en caso de concretarse, sería la primera transferencia directa entre ambos clubes en 24 años.

De hecho, medios locales aseguraron que el seleccionado chileno se realizará este jueves los exámenes médicos de rigor para zanjar el fichaje.

Este traspaso también beneficia a Universidad Católica, que posee el 20 por ciento del pase del jugador.