Marcelino Núñez, Vigouroux y Brereton festejaron triunfos en la Championship

La Championship inglesa culminó su fecha 12 este sábado, con los chilenos Marcelino Núñez, Lawrence Vigoroux y Ben Brereton cosechando victorias junto a sus respectivos equipos.

El primero en saltar a la cancha fue Núñez, aunque arrancó como suplente en el 1-0 de Ipswich Town ante West Bromwich Albion.

Marcelino ingresó al minuto 60 en reemplazo de Chuba Akpom, para ver en cancha la solitaria conquista de Jack Clarke que desequilibró la balanza a los 83'.

Posteriormente, el arquero Vigouroux dijo presente en el festejo de Swansea ante Norwich City por 2-1.

Zan Vipotnik comandó a los galeses con un doblete (6', 69'), mientras Jovon Makama anotó el descuento "canario" (42').

En simultáneo, el Derby County de Brereton superó por la cuenta mínima a Queens Park Rangers, en condición de local.

Carlton Morris marcó el gol de la victoria a los 10 minutos de partido y "Big Ben" estuvo en cancha hasta los 72', cuando dio paso a Kayden Jackson.

Con estos resultados, Ipswich se ubicó en el puesto 12 con los mismos 16 puntos de Swansea. Derby County, en tanto, alcanzó 14 unidades en el lugar 17, alejándose a cinco puntos de la zona de descenso.