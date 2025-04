Maripán y su presente en Italia: Estoy muy contento, me estoy adaptando perfectamente

Una gran temporada es la que está teniendo el defensa nacional Guillermo Maripán, quien llegó a Torino procedente de AS Mónaco y poco a poco se fue consolidando como pieza inamovible para el técnico Paolo Vanoli, disputando 23 partidos de la presente Serie A, 22 de ellos en calidad de titular.

Sin embargo, los primeros meses no fueron sencillos para el chileno, quien debió lidiar con algunas críticas a su rendimiento, además de sufrir una expulsión en octubre pasado ante Inter de Milán. Un episodio que según reveló, lo llevó a una profunda reflexión.

"Fue la primera tarjeta roja en mi carrera recibida de esta manera. Hizo que me diera cuenta de que había tomado una mala decisión con esa infracción. Y entonces empecé a defender de otra manera", comentó en diálogo con Sky Sport, en vísperas del choque de mañana ante Napoli.

En la misma línea, "Memo" remarcó que "me di cuenta de que la agresión no es sinónimo de golpear al rival. Un defensor debe ser agresivo, pero sin necesariamente ir en contra del oponente. Es un dato que yo no conocía, me hace muy feliz".

El formado en Universidad Católica también abordó las charlas que ha tenido con su entrenador y explicó que "Vanoli me pidió que transfiriera mi experiencia en los años que jugué en Francia, España, la selección chilena a los jugadores más jóvenes. Hay mucho diálogo, día tras día. A nivel personal, estoy muy contento: Estoy aprendiendo el idioma, me estoy adaptando perfectamente al campeonato".

Asimismo, el espigado zaguero indicó que "veo jugadores jóvenes que tienen mucho potencial, pero también hay jugadores experimentados que pueden ayudar mucho a los más jóvenes. Creo que la próxima temporada será mejor".

Por último, Maripán anticipó el compromiso que tendrán este domingo ante uno de los líderes del torneo y se refirió a su duelo personal con el delantero belga Romelu Lukaku. "Es un equipo fuerte, será un partido muy defensivo y ofensivo. Queremos ganarlo. Lukaku es un jugador con características importantes, ha hecho una gran temporada hasta el momento. Es un gran delantero. Será un duelo bonito: físico, por supuesto, pero también mental", cerró.