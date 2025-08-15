Martín Rodríguez firmó en equipo de Turquía tras su salida de Ñublense

El chileno Martín Rodríguez se convirtió en nuevo jugador de Erzurumspor, equipo de la segunda división del fútbol de Turquía, tras su salida de Ñublense.

El extremo de 31 años vivirá su segunda experiencia en ese país, tras haber jugado en Altay de la primera división, en la temporada 2021-2022.

De acuerdo al comunicado oficial del club, Rodríguez firmó contrato por un año con el conjunto turco.

Erzurumspor será el décimo equipo en la carrera de Rodríguez, con pasos por Huachipato, Colo Colo, Cruz Azul, Pumas, Monarcas Morelia, Mazatlán, Altay, DC United de la MLS y Ñublense.

El primer partido de su nuevo equipo en esta temporada será el lunes 18 de agosto, ante Amed SK, en la segunda fecha de la segunda división turca.

