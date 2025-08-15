Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago10.6°
Humedad86%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Martín Rodríguez firmó en equipo de Turquía tras su salida de Ñublense

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El jugador chileno vivirá su segunda experiencia en ese país.

Martín Rodríguez firmó en equipo de Turquía tras su salida de Ñublense
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Martín Rodríguez se convirtió en nuevo jugador de Erzurumspor, equipo de la segunda división del fútbol de Turquía, tras su salida de Ñublense.

El extremo de 31 años vivirá su segunda experiencia en ese país, tras haber jugado en Altay de la primera división, en la temporada 2021-2022.

De acuerdo al comunicado oficial del club, Rodríguez firmó contrato por un año con el conjunto turco.

Erzurumspor será el décimo equipo en la carrera de Rodríguez, con pasos por Huachipato, Colo Colo, Cruz Azul, Pumas, Monarcas Morelia, Mazatlán, Altay, DC United de la MLS y Ñublense.

El primer partido de su nuevo equipo en esta temporada será el lunes 18 de agosto, ante Amed SK, en la segunda fecha de la segunda división turca.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada