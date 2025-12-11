Medio alemán aseguró que Darío Osorio está en las carpetas de dos gigantes de la Bundesliga

El atacante nacional Darío Osorio sigue dando que hablar en Europa gracias a las buenas actuaciones que ha tenido con los colores FC Midtjylland, elenco al cual arribó a fines de agosto de 2023 proveniente de Universidad de Chile.

Tras ser vinculado en mercados pasados a Liverpool o AC Milan, ahora el portal alemán FCB Inside reveló que el oriundo de Hijuelas asoma en los planes de los dos clubes más poderosos del fútbol germano: Bayern Munich y Borussia Dortmund.

"El nombre Darío Osorio probablemente no les suene a la mayoría de los aficionados al fútbol en Alemania. Sin embargo, eso podría cambiar pronto. La joya del ataque chileno, que ha experimentado un desarrollo impresionante desde su llegada al Midtjylland en 2023, parece ser ahora el centro de atención de varios grandes clubes, como el FC Bayern y el Borussia Dortmund", precisaron en la publicación.

Con respecto a las cualidades del volante ofensivo, desde el citado medio destacaron que se trata de un futbolista que cuenta con "gran flexibilidad y, por lo tanto, es probable que sea muy solicitado en el mercado internacional de alto nivel. Osorio juega con mayor frecuencia en la banda derecha o como lateral derecho, pero también se ha desplegado por la izquierda, en el centro del campo o como volante".

En la misma línea, subrayaron que "su dinamismo, su valiente juego uno contra uno y su buen entendimiento del juego lo convierten en un atacante versátil con rápida adaptación táctica".

Cabe recordar que Osorio tiene contrato vigente con elenco danés hasta 2028 y en sus más de dos temporadas en tierras danesas ha convertido 21 goles y entregado trece asistencias en 88 partidos.