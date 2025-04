Palacios reaccionó a las imitaciones de Kramer: En su momento me incomodó

El futbolista chileno Carlos Palacios detalló cómo conoció y cuál es su opinión ante las imitaciones que el humorista Stefan Kramer ha hecho de él, y que se volvieron virales en redes sociales.

"Un compañero me lo mostró primero y ahí igual dije 'se presta para el show'. En su momento entre que me incomodó y me dio un poco de rechazo", contó a Meganoticias.

"Hablando con amigos, me mandaban los videos y me reía. Después ya lo tomé con humor", relató.

Palacios admitió que "también es algo inesperado. Kramer imita a los mejores y es el mejor imitando. Me acuerdo cuando lo veía cuando era chico, ahí me agarró risa y no pasa nada".

También señaló cómo se compartió el video en la interna de Boca Juniors: "Lo tenían en el camarín. No me decían nada, pero lo tenían puesto, lo estaban viendo y salía en Tik Tok, en todos lados. También sabían que (Kramer) había imitado a Gary Medel".

"Son historias para contar, anécdotas que quedan. Siento que no lo hizo con ninguna maldad ni mala intención y obviamente me reía", añadió.

"Incluso cuando estaba en Chile pensaba escribirle 'ya que me imitaste, regálame una entrada para ir a ver tu show'. Cuando tenga un show, que me invite" agregó con una sonrisa.