Peñarol celebró con Cortés ante Defensor Sporting y avanzó a la final de la Copa de Uruguay

Peñarol, con el arquero chileno Brayan Cortés como titular, venció por 0-2 a Defensor Sporting en el Estadio Parque "Alfredo Viera" de Montevideo y clasificó a la final de la Copa de Uruguay.

El técnico Diego Aguirre buscó sellar la clasificación con el "Manya" y apostó este miércoles por un equipo titular, que tuvo a Cortés aportando seguridad al mantener sin goles su portería.

Tras un primer tiempo sin anotaciones, las conquistas para el aurinegro llegaron en el complemento, con goles de Matías Arezo (48') y Maxi Silveira (65').

En la final, Peñarol enfrentará al ganador entre Racing de Montevideo y Plaza Colonia, llave que se definirá este jueves a las 21:00 horas (00:00 GMT).