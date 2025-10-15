Peñarol celebró con Cortés ante Defensor Sporting y avanzó a la final de la Copa de Uruguay
El arquero chileno mantuvo su arco sin goles en el partido.
Peñarol, con el arquero chileno Brayan Cortés como titular, venció por 0-2 a Defensor Sporting en el Estadio Parque "Alfredo Viera" de Montevideo y clasificó a la final de la Copa de Uruguay.
El técnico Diego Aguirre buscó sellar la clasificación con el "Manya" y apostó este miércoles por un equipo titular, que tuvo a Cortés aportando seguridad al mantener sin goles su portería.
Tras un primer tiempo sin anotaciones, las conquistas para el aurinegro llegaron en el complemento, con goles de Matías Arezo (48') y Maxi Silveira (65').
En la final, Peñarol enfrentará al ganador entre Racing de Montevideo y Plaza Colonia, llave que se definirá este jueves a las 21:00 horas (00:00 GMT).