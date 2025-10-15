Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.8°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Peñarol celebró con Cortés ante Defensor Sporting y avanzó a la final de la Copa de Uruguay

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El arquero chileno mantuvo su arco sin goles en el partido.

Peñarol celebró con Cortés ante Defensor Sporting y avanzó a la final de la Copa de Uruguay
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Peñarol, con el arquero chileno Brayan Cortés como titular, venció por 0-2 a Defensor Sporting en el Estadio Parque "Alfredo Viera" de Montevideo y clasificó a la final de la Copa de Uruguay.

El técnico Diego Aguirre buscó sellar la clasificación con el "Manya" y apostó este miércoles por un equipo titular, que tuvo a Cortés aportando seguridad al mantener sin goles su portería.

Tras un primer tiempo sin anotaciones, las conquistas para el aurinegro llegaron en el complemento, con goles de Matías Arezo (48') y Maxi Silveira (65').

En la final, Peñarol enfrentará al ganador entre Racing de Montevideo y Plaza Colonia, llave que se definirá este jueves a las 21:00 horas (00:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada