Peñarol de Brayan Cortés igualó con Miramar Misiones por la liga uruguaya

El arquero chileno Brayan Cortés fue titular en el sufrido empate 2-2 que Peñarol rescató en su visita a Miramar Misiones por la penúltima fecha del Clausura uruguayo.

Los dueños de casa abrieron el marcador en apenas dos minutos de juego con gol de Denis Olivera, y aumentaron a los 44' con un penal de Jesús da Silva.

El "Manya" respondió en la segunda parte con un doblete de Matías Arezzo (57', 79') para equilibrar el marcador.

De esta manera, Peñarol se quedó con 26 puntos, sin poder asegurar el título del Clausura, pues Nacional está seis unidades atrás, pero aún debe jugar en esta jornada y apenas tiene dos goles de distancia en diferencia de gol.