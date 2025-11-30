Peñarol de Brayan Cortés sufrió amarga caída ante Nacional en la final del Campeonato Uruguayo

Brayan Cortés perdió el título de la liga uruguaya tras la derrota por 1-0 de Peñarol ante Nacional en la final de la competencia que se definió en el tiempo extra en el Gran Parque Central, luego de empatar 2-2 en la ida.

En el primer tiempo, el "bolso" se mostró más firme desde el arranque con un buen manejo de las acciones y claridad en busca de generar fútbol en ataque.

A pesar del comienzo marcado por el rival, a los 8', el jugador de Peñarol y exUniversidad de Chile, Leonardo Fernández cayó dentro del área luego de un contacto de Julián Millán, pero tras una revisión en el VAR se desestimó el penal.

En el transcurso de las acciones, Nacional continuó con la posesión llegando en varias ocasiones al arco defendido por el portero chileno, Brayan Cortés, quien pudo responder de buena manera.

En el segundo tiempo, las acciones se comenzaron a trabar y la lucha en la mitad del campo marcó el panorama del complemento y llevando el partido al alargue.

Recién empezado el tiempo extra, Sebastián Coates abrió el marcador ganando la espalda de la defensa de Peñarol y venciendo la resistencia de Cortés, pero el defensor estaba en fuera de juego.

Asimismo, a los 113' Christian Ebere sacó un potente disparo dentro del área que se metió por el primer palo del arquero chileno que no tuvo oportunidad de evitar la anotación y consagración de los rivales, luego de quedar 3-2 en el marcador global.