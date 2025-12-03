Peñarol sobre Brayan Cortés: 99 por ciento no sigue en el club

Luego de un semestre en Peñarol, el arquero chileno Brayan Cortés dejará de pertenecer al elenco uruguayo luego de que la dirigencia del "Manya" decidiera no hacer uso de la opción de compra.

"Definitivo no es, pero seguramente no sigue en el club. La directiva no hizo la baja, pero 99 por ciento no sigue en el club. Ha tenido buenos momentos y otros no tanto, pero los jugadores de fútbol son así", comentó Rodolfo Catino, secretario general del club, a Cooperativa Deportes.

Cortés llegó al cuadro carbonífero a mediados de año y alcanzó a jugar 18 partidos y recibió 14 goles.

En el histórico club Cortés logró dos títulos: La Copa AUF de Uruguay y el Torneo Clausura.

Ante esta situación, el iquiqueño debe volver a Colo Colo, no obstante, en el cuadro popular no hay seguridad que vaya a jugar la próxima temporada por los albos.