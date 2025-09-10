Prensa en Sevilla expresó molestia por minutos que jugó Gabriel Suazo ante Brasil y Uruguay

Gabriel Suazo volvió a España para sumarse a Sevilla, y la prensa local no quedó nada de contenta con la situación del capitán de La Roja, por jugar en los duelos ante Brasil y Uruguay cuando el combinado nacional no se jugaba nada al estar anticipadamente eliminado del Mundial 2026.

El Diario de Sevilla publicó una nota titulada "el regreso de los internacionales al Sevilla: Almeyda espera a Suazo". Además, añadió que "el técnico argentino aún no sabe si podrá contar con el chileno para el encuentro ante el Elche".

El citado medio agregó: "La duda de si Gabriel Suazo, que jugó la madrugada del martes al miércoles en Chile contra Uruguay, podrá estar en el choque contra Elche este viernes".

En tanto, Estadio Deportivo sostuvo que "Almeyda espera a sus internacionales: ya sólo queda Suazo", y calificó como una "Jugarreta al Sevilla con Gabriel Suazo".

La publicación añadió que "el carrilero volvió a disputar el partido completo con Chile a pesar de no jugarse nada y no se incorporará al grupo hasta el entrenamiento de mañana, por lo que volverá cargado de minutos tras un largo viaje y con muy pocas opciones de entrar en la lista".

"El carrilero zurdo llegará muy cansado y con muchos minutos en sus piernas después de un viaje de vuelta de más de 10.000 kilómetros tras la última cita disputada en tierras chilena. El seleccionador, Nicolás Córdova, completó la jugarreta al Sevilla al emplearlo de nuevo como titular y jugar el encuentro completo en el empate sin goles ante el combinado de Uruguay", complementó.

Por último, sentenció que Suazo "ha sumado 180 minutos en este paréntesis por las selecciones y no ha podido descansar lo más mínimo. Volverá cargado".