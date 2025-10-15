Presidente de Peñarol adelantó que buscarán retener a Brayan Cortés

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tuvo palabras para la posibilidad de que el arquero chileno Brayan Cortés se mantenga en el cuadro carbonero en 2026, y dejó ver que renegociarán con Colo Colo, club dueño del pase del portero.

"Nunca sabes, las cosas están escritas pero son renegociables. Entonces, puedes dejar escrito una cosa que después puedes decirle 'en esas condiciones no lo compramos, en otras condiciones sí', o nos lo quedamos seis meses más", explicó el dirigente.

"Todas esas cosas siempre son renegociables. No quiere decir necesariamente que lo que acuerdas en algún momento lo tengas que hacer en esas condiciones. Y corre para cualquier jugador", añadió.

"Y después, por lo menos yo no pregunté por el arquero de Miramar, ni Diego (Aguirre) tampoco", añadió.