Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago13.5°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Presidente de Peñarol adelantó que buscarán retener a Brayan Cortés

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club carbonero espera negociar un monto más bajo de la opción de compra o extender el préstamo.

Presidente de Peñarol adelantó que buscarán retener a Brayan Cortés
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, tuvo palabras para la posibilidad de que el arquero chileno Brayan Cortés se mantenga en el cuadro carbonero en 2026, y dejó ver que renegociarán con Colo Colo, club dueño del pase del portero.

"Nunca sabes, las cosas están escritas pero son renegociables. Entonces, puedes dejar escrito una cosa que después puedes decirle 'en esas condiciones no lo compramos, en otras condiciones sí', o nos lo quedamos seis meses más", explicó el dirigente.

"Todas esas cosas siempre son renegociables. No quiere decir necesariamente que lo que acuerdas en algún momento lo tengas que hacer en esas condiciones. Y corre para cualquier jugador", añadió.

"Y después, por lo menos yo no pregunté por el arquero de Miramar, ni Diego (Aguirre) tampoco", añadió.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada