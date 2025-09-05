Rodrigo Ureña recibió severo castigo tras insultar al árbitro en el clásico peruano

Pese a que estuvo ausente en Universitario por lesión, el volante nacional Rodrigo Ureña tuvo una jornada para el olvido en el clásico ante Alianza Lima tras ser expulsado por insultos al árbitro Jordi Espinoza en la zona de camarines.

Posterior a ese encuentro, este viernes se dieron a conocer las sanciones basadas en el informe y el futbolista chileno fue castigado con seis fechas. La misma cantidad que recibió el técnico contrario, Néstor "Pipo" Gorosito, por realizar gestos provocadores hacia la hinchada rival.

Las repercusiones también alcanzaron a otros jugadores de Alianza Lima, como los defensores Renzo Garcés y Carlos Zambrano, quienes también fueron sancionados por sus acciones.

Pese a ello, estas sanciones tienen validez exclusivamente para el torneo peruano y eso significa que el entrenador junto los jugadores del cuadro "Blanquiazul" estarán frente a Universidad de Chile, en el duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.