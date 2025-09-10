Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior
Sin Brayan Cortés: Peñarol avanzó a cuartos de final en la Copa de Uruguay
Autor: Cooperativa.cl
Peñarol, sin el chileno Brayan Cortés, avanzó este miércoles a los cuartos de final de la Copa de Uruguay, tras vencer en la agonía por 2-1 a Liverpool de Montevideo en el Estadio Centenario.
El cuadro aurinegro, que no citó al arquero chileno y jugó con equipo alternativo, se impuso con goles de David Terans (8') y Lucas Hernández (90+4'), mientras que Renzo Machado anotó el único tanto de Liverpool (34').
En la próxima ronda, Peñarol enfrentará a Tacuarembo, que eliminó a Cerro Largo.