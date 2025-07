Thomas Gillier confirmó que será cedido desde Bologna a un equipo de la MLS

Thomas Gillier, flamante arquero de Bologna en Italia, confirmó que será cedido por el conjunto europeo y jugará en un equipo de la Major League Soccer.

"Me voy al Montreal de Canadá. Me manejo muy bien con el inglés. En todo este tiempo que me tocó estar lesionado, me mantuve siempre pensando en trabajar el inglés, en evolucionar en temas de lengua. Y me manejo en el francés, que es la lengua de Montreal", señaló Gillier a La Tercera.

El joven arquero, quien estuvo nominado el año pasado a la selección chilena, señaló que "Bologna me ofrece un proyecto serio y estructurado, con un claro desarrollo deportivo".

"Cuando hay un proyecto detrás, al final todo queda en el jugador, porque ellos te arman el camino, pero después está en el jugador recorrerlo y cumplir con las expectativas. Asumo la responsabilidad de este desafío", sentenció Gillier.