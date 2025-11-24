Torino contó con Maripán en dura caída ante Como 1907 por la Serie A

Torino contó con el defensor chileno Guillermo Maripán, quien disputó todo el encuentro, en la dura caída por 1-5 ante el Como 1907 en el Estadio Olímpico de Turín, por la fecha 13 de la Serie A.

Los goles del encuentro fueron anotados por Jayden Abdai (46', 52'), Jacobo Ramón (71'), Nicolás Paz (76') y Martin Baturina (86') para los visitantes, mientras que Nikola Vlasic (45+2') de penal anotó para el conjunto del futbolista nacional

Con este resultado, Torino quedó en el duodécimo puesto de la tabla con 14 puntos, mientas que Como 1907 escaló hasta la sexta posición 21 unidades.

El siguiente partido de la escuada de Maripán será de visita ante Lecce el dodmingo 20 de noviembre a las 08:30 horas (11:30 GMT).