Udinese venció a Carrarese y avanzó en la Copa Italia

Udinese, equipo de los delanteros chilenos Damián Pizarro y Alexis Sánchez, derrotó por 2-0 a Carrarese en el Bluenergy Stadium por los 32avos de final de la Copa Italia, avanzando a la siguiente fase del torneo.

Pizarro permaneció en el banco de suplentes durante todo el encuentro y no sumó minutos en el primer partido oficial de su equipo en la temporada. Alexis no fue citado.

El mediocampista francés Arthur Atta abrió el marcador a los 43 minutos, mientras que el delantero español Iker Bravo (59') selló la victoria para los locales.