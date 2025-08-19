[VIDEO] Arias se molestó por el cambio ante Peñarol y no celebró la clasificación de Racing en la Libertadores

El guardameta chileno Gabriel Arias expresó su frustración al ser sustituido en el duelo entre Racing y Peñarol en el Cilindro de Avellaneda y no celebró con sus compañaros la clasificación a cuartos de final en la Copa Libertadores.

Al final del tiempo reglamentario, el técnico Gustavo Costas decidió sacar a Arias y mandó al terreno de juego al arquero Facundo Cambeses, pensando en una posible tanda de penales, ya que el marcador estaba igualado 2-2 en el global.

Arias salió molesto al abandonar la cancha, sin saludar al cuerpo técnico, aunque la situación empeoró después, ya que tampoco celebró el gol de Franco Pardo, quien evitó la definición a penales, con un cabezazo que selló la clasificación del equipo argentino.