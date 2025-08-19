[VIDEO] Arias se molestó por el cambio ante Peñarol y no celebró la clasificación de Racing en la Libertadores
El chileno fue sido reemplazado por Facundo Cambeses ante una eventual tanda de penales.
El chileno fue sido reemplazado por Facundo Cambeses ante una eventual tanda de penales.
El guardameta chileno Gabriel Arias expresó su frustración al ser sustituido en el duelo entre Racing y Peñarol en el Cilindro de Avellaneda y no celebró con sus compañaros la clasificación a cuartos de final en la Copa Libertadores.
Al final del tiempo reglamentario, el técnico Gustavo Costas decidió sacar a Arias y mandó al terreno de juego al arquero Facundo Cambeses, pensando en una posible tanda de penales, ya que el marcador estaba igualado 2-2 en el global.
Arias salió molesto al abandonar la cancha, sin saludar al cuerpo técnico, aunque la situación empeoró después, ya que tampoco celebró el gol de Franco Pardo, quien evitó la definición a penales, con un cabezazo que selló la clasificación del equipo argentino.
¿Qué pasaría por la cabeza de Arias? El arquero de Racing fue reemplazado por Cambeses para los penales, ¡pero la Academia lo ganó en el final ante Peñarol!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lY4pZrF72f