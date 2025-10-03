Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior
[VIDEO] Brayan Cortés se lució con un "escorpión" en el entrenamiento de Peñarol
Autor: Cooperativa.cl
El exportero del cacique se ve cómodo en su estadía en Uruguay.
Brayan Cortés se ve sumamente cómodo en su estadía en Uruguay, y es que el exportero de Colo Colo se lució en el entrenamiento de Peñarol imitando el clásico "escorpión" de René Higuita y compartiendo con sus compañeros.
Revisa el momento a continuación:
