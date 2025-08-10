[VIDEO] Dávila fue pifiado al ingresar en el triunfo de América ante Querétaro

Víctor Dávila atraviesa por su peor momento desde que llegó a América en septiembre del año pasado. El delantero nacional solo mostró destellos de su calidad en el primer semestre de 2025 y en la presente campaña apenas ha visto acción.

A pesar de la millonaria inversión que hicieron las "águilas" para sumarlo a sus filas, el atacante no sería del gusto del técnico André Jardine, quien lo utilizó en tres de los cuatro duelos del torneo de Apertura de México, aunque solo uno en condición de titular.

Anoche, el chileno vivió su jornada más dura en la actual campaña, siendo pifiado por la afición azulcrema cuando saltó a la cancha en el triunfo de su equipo por 1-0 sobre Querétaro, gracias a un solitario gol de Dagoberto Espinoza (6').

Corría el minuto 76 cuando el iquiqueño reemplazó a Henry Martín y en cuanto puso un pie sobre el césped, los hinchas lo recibieron con una sonora silbatina.

😡 Abucheos para Víctor Dávila, quien fue uno de los señalados por la afición del América y lo quieren fuera 🦅❌



📽️: @CfzunigaZp pic.twitter.com/g1Nhve8oDb — AS México (@ASMexico) August 10, 2025

Pero la molestia de los fanáticos no terminó allí, ya que en redes sociales no dudaron en criticar el desempeño que estaba teniendo el ex futbolista de Huachipato.

Esta victoria le permitió a América mantener su invicto y escalar hasta el tercer lugar con ocho puntos. El próximo sábado a las 21 horas, América se verá las caras con Tigres de la UANL.