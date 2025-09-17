[VIDEO] Hinchas de Norwich le dedicaron canto con insultos a Marcelino Núñez

El traspaso del mediocampista nacional Marcelino Núñez desde Norwich City a Ipswich Town, archirrival del conjunto auriverde, sigue generaron revuelo en Inglaterra.

Este miércoles se viralizó un registro de la barra del elenco canario entonando un insultante cántico en contra del volante formado en Universidad Católica.

"No me importa Núñez. Idiota. A él no le importo yo. Cabrón. Lo único que me importa es el NCFC", entonaron los fanáticos, que en inglés ocuparon fuertes epítetos como "cunt" y "wanker".

El chileno disputó tres temporadas con Norwich City, registrando 12 goles y 10 asistencias en 119 partidos.