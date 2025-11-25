[VIDEO] Marcelino Núñez se vistió de delantero y anotó de cabeza en triunfo de Ipswich Town
El chileno celebró ante Hull City en la Championship.
El chileno Marcelino Núñez se vistió de delantero este martes al anotar un gol de cabeza en el triunfo de Ipswich Town por 0-2 sobre Hull City, en la fecha 17 de la Championship de Inglaterra.
Núñez, titular en el cuadro azul, recibió un centro de Jaden Philogene y en área chica conectó para abrir el marcador para la visita (69').
November 25, 2025
Ipswich aprovechó el envión tras el gol del chileno y estiró la ventaja poco después, con anotación de Chuba Akpom (73').
Con el resultado, Ipswich marcha cuarto en la segunda división inglesa, con 27 puntos, a 13 del líder Coventry City; Hull, en cambio, está octavo, con 25 unidades.
En la próxima fecha, Marcelino e Ipswich visitarán a Oxford United, mientras que Hull hará lo propio ante Stoke City.