[VIDEO] Marcelo Morales brilló con asistencia en su debut con New York Red Bulls en la Leagues Cup

El lateral chileno Marcelo Morales se lució con una brillante asistencia para la apertura de la cuenta del 1-1 entre New York Red Bulls ante Juárez, resultado que se definió con la victoria por 5-3 en penales por la fecha 3 de la Leagues Cup.

El formado en Universidad de Chile arrancó como titular en el elenco estadounidense y en un tiro libre se lució con un centro que fue cabeceado por Dylan Nealis para el 1-0 en el inicio del segundo tiempo (48').

No obstante, sobre el final del complemento el futbolista nacional fue amonestado (84') y acto seguido, presenció como el delantero colombiano Óscar Estupiñán mandó el encuentro a los penales con un tardío empate (87').

Ya en la tanda, Morales volvió a ser protagonista al convertir el tercer penal y uno que ratificó la ventaja ante el fallo de Rodolfo Pizarro en el lanzamiento anterior. Finalmente, fue Emil Forsberg quien terminó convirtiendo el último tiro para la victoria de New York Red Bulls.