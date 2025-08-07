Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago8.8°
Humedad100%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Marcelo Morales brilló con asistencia en su debut con New York Red Bulls en la Leagues Cup

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral sirvió el centro en un tiro libre para el gol de Dylan Nealis.

[VIDEO] Marcelo Morales brilló con asistencia en su debut con New York Red Bulls en la Leagues Cup
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El lateral chileno Marcelo Morales se lució con una brillante asistencia para la apertura de la cuenta del 1-1 entre New York Red Bulls ante Juárez, resultado que se definió con la victoria por 5-3 en penales por la fecha 3 de la Leagues Cup.

El formado en Universidad de Chile arrancó como titular en el elenco estadounidense y en un tiro libre se lució con un centro que fue cabeceado por Dylan Nealis para el 1-0 en el inicio del segundo tiempo (48').

No obstante, sobre el final del complemento el futbolista nacional fue amonestado (84') y acto seguido, presenció como el delantero colombiano Óscar Estupiñán mandó el encuentro a los penales con un tardío empate (87').

Ya en la tanda, Morales volvió a ser protagonista al convertir el tercer penal y uno que ratificó la ventaja ante el fallo de Rodolfo Pizarro en el lanzamiento anterior. Finalmente, fue Emil Forsberg quien terminó convirtiendo el último tiro para la victoria de New York Red Bulls.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada