[VIDEOS] Jordhy Thompson hizo gol y asistencia en empate de Orenburg ante Rubin Kazan

Tras cortar su sequía de 16 meses sin anotar, el delantero nacional Jordhy Thompson volvió a vestirse de héroe y fue clave en el empate 2-2 de Orenburg ante Rubin Kazan por la séptima fecha de la Liga Premier rusa.

El equipo del chileno tuvo que remar desde atrás, pues el cuatro visitante se fue al descanso con dos goles de ventaja gracias a Mirlind Daku (16', 34').

Sin embargo, en el complemento vino la reacción de Orenburg. A los 52' Thompson recibió un córner rasante y centró para la anotación de Gedeon Guzina que acortó la diferencia.

Luego, al minuto 72, el exColo Colo se encargó de decretar la igualdad final vía lanzamiento penal, sumando de paso su segundo partido al hilo con gol.

Gracias a este resultado, Thompson y compañía se instalaron momentáneamente en el undécimo puesto con siete puntos, a la espera del resto de resultados.

El próximo sábado 13 de septiembre, Orenburg debe enfrentar a FC Pari Nizhniy Novgorod, a las 08:00 horas de Chile.