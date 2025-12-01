[VIDEOS] Ovacionado: Racing le dio a Gabriel Arias un adiós de ídolo en el Cilindro de Avellaneda

Tras darse a conocer que Gabriel Arias dejará Racing Club como jugador libre, el club le otorgó un homenaje digno de ídolo en su último partido en el Cilindro de Avellaneda, ante Tigre por los cuartos de final del Clausura argentino.

El alguna vez arquero de La Roja fue ovacionado en la previa del encuentro y, pese a alinear como suplente, formó parte de la foto del equipo usando la cinta de capitán. Además, recibió un galvano especial y un video conmemorativo se reprodujo en las pantallas del estadio.

- Revisa los reconocimientos de Racing a Arias:

EL RECONOCIMIENTO PARA GABRIEL ARIAS 🧤 El arquero de Racing se despide del club y recibió una placa#LPFxTNTSports pic.twitter.com/JUTfzYCspM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 2, 2025

EMOCIONANTE MOMENTO EN EL CILINDRO: El hijo de Gabriel Arias no contuvo las lágrimas en el homenaje de Racing a su padre.



▶ ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausura 🇦🇷pic.twitter.com/Viukcyeuma — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 2, 2025