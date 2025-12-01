Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.0°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEOS] Ovacionado: Racing le dio a Gabriel Arias un adiós de ídolo en el Cilindro de Avellaneda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El arquero chileno tuvo su último partido de local en el club, tras no renovar contrato.

[VIDEOS] Ovacionado: Racing le dio a Gabriel Arias un adiós de ídolo en el Cilindro de Avellaneda
 Racing Club
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras darse a conocer que Gabriel Arias dejará Racing Club como jugador libre, el club le otorgó un homenaje digno de ídolo en su último partido en el Cilindro de Avellaneda, ante Tigre por los cuartos de final del Clausura argentino.

El alguna vez arquero de La Roja fue ovacionado en la previa del encuentro y, pese a alinear como suplente, formó parte de la foto del equipo usando la cinta de capitán. Además, recibió un galvano especial y un video conmemorativo se reprodujo en las pantallas del estadio.

- Revisa los reconocimientos de Racing a Arias:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada