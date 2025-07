Christiane Endler y su retiro de La Roja: Fue por salud mental

La guardameta nacional Christiane Endler se refirió en una reciente entrevista a los motivos que la llevaron a renunciar a la Roja a fines de 2023, tras los Juegos Panamericanos, siendo esta una decisión que le valió ser criticada por su compromiso con la selección.

"Fue una decisión que me costó muchísimo tomar. Lo venía pensando hace tiempo. Me decía: '¿Hasta cuándo voy a aguantar esto?', pero si no lo hubiese hecho en ese momento, quizás no lo hubiese hecho nunca", reconoció al podcast "Más Que Titulares" de la periodista Javiera Quiroga.

La futbolista de Olympique de Lyon afirmó que lo sucedido en Santiago 2023: "Fue la punta del iceberg de todo lo que había ocurrido antes. Fue por salud mental. Estaba pasando por un período muy difícil, muy estresante, con ataques de pánico. Incluso me desmayé un día en un restaurante, debido al estrés".

"No sabía a qué atribuírselo. Nosotros, los deportistas, estamos acostumbrados a lidiar con el estrés y no te das cuenta. Gracias a ese período, de casi dos años fuera, volví a ser yo, a disfrutar, pasarlo bien y tener más tiempo para mí", remarcó Endler.

Además, la portera lamentó el trato mediático que recibió: "Fue un periodo muy duro que me pegó bastante fuerte, pero fue más por la ignorancia de la comunicación de los medios. Ellos no sabían que no era mi culpa lo que pasó. Al final no apuntaron... es más fácil culpar a una persona, porque eso es lo que va a vender un titular y dará que hablar. Más que hablar de lo que hizo la ANFP".