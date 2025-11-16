Claudio Bravo aprobó la actuación de Vigouroux pero pidió minutos para Gillier

Luego de la contundente victoria de la selección chilena sobre Rusia por 0-1, el ex apitán y otrora guardameta del conjunto criollo, Claudio Bravo se refirió a su "reemplazante" en el arco, Lawrence Vigouroux, quien se ha hecho cargo del puesto en los últimos cuatro cotejos.

En su calidad de comentarista para la cadena ESPN, el oriundo de Viluco destacó que el cancerbero de ascendencia jamaiquina "tomó ventaja en un mal momento de la selección, donde las cosas no se estaban dando bien y los resultados no acompañaban".

Sobre las posibles rotaciones bajo los tres palo, el formado en Colo Colo puntualizó que "eso lo determina el nivel de Vigoroux, si él sigue haciendo las cosas bien, si sigue manteniendo el listón alto, difícil le va a poner la tarea a los demás".

De todas maneras, el excuidavallas de FC Barcelona y Manchester City, entre otros equipos, no escondió su deseo de que Thomás Gillier, actualmente en CF Montreal, vaya sumando minutos progresivamente.

En ese sentido, Bravo apuntó que "ahora buscaría juventud, un chico que me aporte de ese lado y tenga un arquero para dos-tres Clasificatorias, creo que son posiciones claves y donde no puedes rotar mucho, tienes que tener un tipo que genere confianza y liderazgo"

"Probaría un chico joven, (Gillier) me encantaría verlo competir, me encantaría ver el nivel real que tiene, me gustaría ver a un chico joven y que sea un chico joven el que lleve el peso de una clasificatoria", finalizó.