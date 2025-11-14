Claudio Bravo criticó a Esteban Pavez por sus dichos sobre Universidad Católica

Las polémicas declaraciones de Esteban Pavez, quien calificó a Universidad Católica como "la mejor institución del país", sumaron un nuevo capítulo. Ahora fue el turno de Claudio Bravo, ídolo de Colo Colo y emblema de la selección chilena, quien criticó duramente al mediocampista del "Cacique" por la inoportunidad de sus dichos.

En su rol de comentarista para la cadena ESPN, el bicampeón de América con la Roja fue enfático en cuestionar el momento elegido por Pavez para elogiar a un clásico rival. "No era el momento para salir a dar declaraciones. Está en un momento donde no la está pasando bien, donde pasó de ser el capitán de Colo Colo a no ir convocado", expresó el exportero.

Respecto a la sorpresiva suplencia y marginación del volante, Bravo fue más allá y sugirió que podría haber un problema de fondo desconocido para el público. "Lógicamente, tiene que haber algo que nosotros desconocemos, porque un jugador que tenga una valía en el plantel, que no es menor, que es ser capitán, creo que algo más hay para que no seas convocado", sostuvo.

Finalmente, el exguardameta de Real Betis profundizó en lo anómala que es la situación del mediocampista, basándose en su vasta experiencia. "Pocas veces lo vi dentro de un vestuario un jugador que fuera capitán y quedara fuera de todo. Sí a lo mejor te quedaste fuera por lesión u otros motivos, pero siempre estabas participando", sentenció.