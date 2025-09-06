Sammis Reyes le respondió a Bravo: Me siento orgulloso de haber representado a Chile en la NFL

Luego de que el exportero nacional Claudio Bravo manifestase su opinión sobre Sammis Reyes, el primer chileno en jugar en la National Football League (NFL) respondió al otrora capitán de La Roja a través de una reciente entrevista.

"Yo llegué a jugar fútbol americano en Estados Unidos. Me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mí estanque y me puedo morir tranquilo", comentó a Las Últimas Noticias.

"No sé si él (Claudio Bravo) fue sacado contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos y si te va mal en uno, te cambias a otro", añadió Reyes.

Finalmente, el exdeportista mencionó: "Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí".

"Lo único que le digo a él es que es un grande, de que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile", cerró.