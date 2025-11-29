Tópicos: Deportes | Fútbol | Claudio Bravo
[VIDEO] Claudio Bravo regaló camisetas de La Roja a pasajeros en un vuelo de Temuco a Santiago
Autor: Redacción Cooperativa
El "Capi" realizó una clínica de arqueros en el sur de Chile.
Claudio Bravo, leyenda de La Roja, sorprendió este sábado al regalar camisetas de la selección chilena a los pasajeros de un avión, en un viaje de regreso desde Temuco a Santiago.
Según informó Deportes 13, el excapitán de Chile realizó una clínica de arqueros en Temuco, en medio de las actividades de su gira de despedida del fútbol, y en el viaje de regreso aprovechó de regalar las camisetas a los pasajeros.
