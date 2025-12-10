Cobreloa ratificó a César Bravo como su entrenador para la temporada 2026

Cobreloa definió rápidamente su futuro deportivo tras el cierre de la temporada 2025. La dirigencia del elenco naranja anunció oficialmente la renovación de contrato de César Bravo y su cuerpo técnico, confirmando su permanencia en la banca para el próximo año.

A pesar del doloroso traspié sufrido hace algunos días, donde el equipo perdió la final de la Liguilla de Ascenso frente a Deportes Concepción con un gol en los descuentos y se quedó sin el boleto a Primera División, el club decidió respaldar el trabajo del estratego.

"Con la misión de darle continuidad al trabajo realizado durante el 2025, anunciamos oficialmente la renovación", comunicó la institución en sus redes sociales.

Bravo asumió el desafío de devolver a los "Zorros del Desierto" a la máxima categoría. Si bien el objetivo principal no se cumplió en esta campaña al caer en la instancia decisiva ante el "León de Collao", el rendimiento del equipo durante el año fue suficiente para convencer a la directiva de mantener el proyecto deportivo.

Con esta ratificación, Cobreloa comienza desde ya la planificación de la temporada 2026, donde intentará nuevamente concretar su retorno a la serie de honor del fútbol chileno bajo el mando del mismo entrenador.