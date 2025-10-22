Cobreloa reintegró a los entrenamientos a jugador implicado en caso de violación grupal

Cobreloa informó que este martes se reintegró a las prácticas el futbolista Rivaldo Hernández, quien tuvo un cambio en la medida cautelar en su contra tras haber estado detenido por un caso de violación grupal.

El club señaló que el futbolista "mantiene contrato vigente con la institución y hemos dispuesto su reincorporación a los entrenamientos del plantel profesional, cumpliendo con las obligaciones laborales y reglamentarias que establece la ley".

"Como entidad empleadora deportiva profesional, Cobreloa está obligado a proporcionar las condiciones necesarias para que el jugador ejerza sus funciones, incluyendo su participación en los entrenamientos, siempre que su situación física, médica o disciplinaria lo permita", precisó el equipo de Calama.

Finalmente, Cobreloa remarcó su "compromiso con el respeto a la normativa vigente, la presunción de inocencia y el desarrollo responsable de sus funciones deportivas, manteniendo el foco en lo estrictamente futbolístico".