El informe de la expulsión que le valió duras críticas a Jorge Henríquez ante Ñublense

La ANFP liberó el informe arbitral del partido entre Ñublense y Cobresal por la última fecha de la Liga de Primera, que detalló el penal y expulsión de Jorge Henríquez en los nortinos por su imprudente acción al minuto 28.

"Ser culpable de juego brusco grave; Golpea con la planta de su zapato el rostro de su adversario, poniendo en peligro la integridad física de este", consignó Gastón Philippe.

La infracción de Henríquez contra Gabriel Graciani en el área permitió la apertura de la cuenta en lo que acabó siendo un 5-0 sobre los "mineros".

La llamativa y peligrosa falta generó suspicacias en los hinchas a través de redes sociales, pues la derrota cobresalina le daba una mano a Colo Colo para aspirar a la Copa Sudamericana, aunque los albos desperdiciaron la posibilidad con una derrota ante Audax Italiano.