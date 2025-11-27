La alineación de Cobresal para el duelo crucial ante Colo Colo en El Salvador
Esta es la posible alineación que preparó el técnico Gustavo Huerta en Cobresal para recibir a Colo Colo, este viernes a las 18:30 horas en El Salvador, en el inicio de la fecha 29 de la Liga de Primera, un duelo crucial en la lucha por un cupo en la Copa Sudamericana.
