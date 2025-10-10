Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

Accionistas de Blanco y Negro nuevamente rechazaron balances de 2024

La concesionaria de Colo Colo deberá llamar a una cuarta votación sobre los estados financieros.

Accionistas de Blanco y Negro nuevamente rechazaron balances de 2024
Blanco y Negro celebró este viernes una junta extraordinaria de accionistas para someter nuevamente a votación los estados financieros y balance del 2024, que por tercera vez resultaron rechazados.

En la sesión se presentó el documento de la Comisión del Mercado Financiero que descartó las irregularidades contables acusadas en las anteriores votaciones sobre el contrato con la productora DG Medios por el uso del Estadio Monumental para conciertos, además de leerse el informe de la auditoría independiente que se llevó a cabo.

Luego de la lectura de ambos escritos, finalmente el 50,05 por ciento de los accionistas se inclinó por un nuevo rechazo, mientras que la aprobación alcanzó un 39,49 por ciento.

En tanto, los votos blancos fueron el 10,35 por ciento y las abstenciones computaron el 0,10.

De esta manera, tal como señala el documento de la CMF, "resulta necesario proceder a una nueva votación hasta que los accionistas logren alcanzar acuerdo en algún sentido".

Sin embargo, ByN tendrá que realizar nuevas consultas al ente rector pues, a diferencia de las ocasiones anteriores, ahora el rechazo obtuvo mayoría absoluta.

Cabe señalar que según la CMF, los votos para rechazar deben sustentarse en "observaciones específicas y fundadas" que sean "diferentes de lo planteado en las juntas de accionistas realizadas el 28 de abril y 27 de junio de 2025".

