Alan Saldivia pasó por quirófano y estará un mes fuera de las canchas

El defensor de Colo Colo Alan Saldivia fue sometido el lunes a una operación que lo mantendrá cerca de un mes fuera de las canchas, por lo que se suma a la baja de Oscar Opazo en el plantel que ahora dirige Fernando Ortiz.

De acuerdo a información de Cooperativa Deportes, Saldivia pasó por quirófano y estará cerca de un mes fuera de las canchas.

El futbolista jugó apenas dos de los últimos siete partidos de los albos y se espera que retorne a las canchas a mediados de octubre.

A las operaciones de Opazo y Saldivia se suma la de Alexander Oroz, quien presentó constantes desgarros durante la temporada.