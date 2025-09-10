Alexander Oroz y Oscar Opazo fueron operados con éxito de sus respectivas lesiones

Alexander Oroz y Oscar Opazo, jugadores de Colo Colo, fueron operados con éxito de sus respectivas lesiones, y comenzarán sus procesos de recuperación para volver en los próximos meses a las canchas.

Oroz, de 22 años, fue operado por Jorde Puigdellivol, médico de Barcelona, y estará cuatro meses fuera de las canchas, por lo que se perderá lo que queda de temporada.

Según explicó Wilson Ferrada, kinesiólogo de Colo Colo a Cooperativa Deportes, el joven delantero tenía cuatro desgarros tendomusculares del músculo bíceps femoral de sus isquiotibiales, y pudo ser operado por este doctor de Barcelona, quien estaba en Chile invitado por Clínica Meds para realizar una charla.

Opazo, por su parte, también fue operado este miércoles, por una meniscopatía interna en la rodilla izquierda.

El formado en Santiago Wanderers, de 34 años, estará entre dos y tres meses en recuperación.

El próximo partido de Colo Colo, de acuerdo a la programación de ANFP, es el domingo 14 de septiembre, ante Universidad de Chile en la Supercopa, en el Estadio Santa Laura.