Angel Botto abordó posible sanción Arturo Vidal por insultos al árbitro Felipe González
Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
Angel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, conversó con Cooperativa Deportes sobre la posible sanción a Arturo Vidal por sus insultos al árbitro Felipe González tras el empate de Colo Colo y Everton en Viña del Mar, y señaló que el jugador, como no fue inscrito en planilla, no puede ser castigado por lo indicado en el artículo 63 del código de penalidades, pero sí dentro del artículo 60, por atentar contra el fair play y la ética deportiva. Y la sanción, en ese artículo, puede ser de uno a 50 encuentros.