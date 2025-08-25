Aníbal Mosa: Esperamos que el miércoles podamos tener DT para Colo Colo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, afirmó que están trabajando con "acelerador" para tener este miércoles, en la reunión de directorio, un nombre elegido para que sea el nuevo director técnico de Colo Colo.

"Estamos analizando lo distintos nombres, estamos trabajando para dar a la brevedad con un técnico para Colo Colo. Tenemos varios nombres que fueron presentados hoy día, los directores recibieron la información, mañana (martes) vamos a seguir teniendo más reuniones, y vamos a tener entrevistas por zoom. No puedo adelantar nombres, estamos avanzando bien, de buena manera", explicó Mosa tras la reunión de la comisión de fútbol en el Monumental.

"Vamos a tener varias reuniones y vamos a continuar el miércoles, para ver si al directorio podemos llegar con un candidato. Tenemos la intención de cerrar esto a la brevedad, hemos trabajado desde que se fue Jorge (Almirón).Hay conocidos, hay gente conocida en Sudamérica, gente exitosa en Argentina, en Paraguay. Están las condiciones para elegir un buen nombre para Colo Colo", agregó.

Mosa también comentó que la propuesta al nuevo entrenador será "con finalización para diciembre de 2026" y entre las exigencias para lo que queda de temporada será la clasificación a copas internacionales.

Además, valoró la postura del bloque opositor en el directorio de Blanco y Negro: "Hemos encontrado una buena respuesta en esta reunión. La idea es que se acerquen los caminos, y esperamos que el miércoles podamos tener DT para nuestro equipo".

Finalmente, en la antesala del Superclásico con Universidad de Chile el domingo en el Monumental, recalcó que "tenemos un partido importante este fin de semana, esperamos ganarlo. Pero como dirigentes, lo que tenemos como meta es entregarle a la institución un director técnico".

"La intención es tener un director técnico el miércoles, para que pueda estar cerrado el fin de semana", sentenció.