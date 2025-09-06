Aníbal Mosa: Pablo Milad me aseguró que la Supercopa se jugará en Santa Laura

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, conversó con Cooperativa Deportes y habló sobre la Supercopa ante Universidad de Chile, programada para el 14 de septiembre, y afirmó que Pablo Milad, timonel del fútbol nacional, le aseguró que ese clásico sí se podrá celebrar en Santa Laura.

"Hablé con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, y me aseguró que el día 14 se va a jugar la Supercopa en Santa Laura. Esperamos que así sea, porque lo que nos interesa es saber cuándo se juega", declaró Mosa en el Monumental, en la antesala del duelo de leyendas ante Alianza Lima.

Mosa explicó que para ellos es primordial tener un calendario con "certezas", ya que después de la Supercopa, el próximo partido será el 26 de este mes ante Deportes Iquique, y posterior a eso habrá un receso largo en octubre debido al Mundial Sub 20.

"Necesitamos programar amistosos y entrenamientos para llegar a los últimos partidos con rodaje...Seguramente serán tres amistosos, con equipos de acá, y saldremos a provincias", comentó.

Mosa también valoró el cariño que ha recibido el nuevo técnico, Fernando Ortiz, por parte de la hinchada de Colo Colo.

"Estuve con él, se acercó mucha gente a pedirle fotos. Es el cariño y confianza que entrega el colocolino", expresó.

"Lo hemos ido conociendo más, tiene el conocimiento, tiene un cuerpo técnico bueno, los jugadores están contentos, he conversado con varios de ellos y están motivados", sentenció.