Aníbal Mosa respaldó a Jorge Almirón: Tenemos jugadores y un cuerpo técnico con jerarquía

En medio del complejo momento que atraviesa Colo Colo tras su eliminación en Copa Chile, Aníbal Mosa atendió a los medios en su rol como presidente de Blanco y Negro y desestimó una eventual salida de Jorge Almirón de la banca técnica ante los malos resultados.

Consultado por si una derrota ante Racing Club en Copa Libertadores provocaría cambios, el dirigente respondió: "No lo sé, no creo. Hicimos un equipo para competir, no se están dando las cosas, pero creemos que el equipo lo va a sacar adelante", expresó.

"Tenemos jugadores y un cuerpo técnico con jerarquía. En estos momentos duros y complicados es donde más tiene que estar unida la institución. Lo que hablo con el técnico es un tema privado", añadió.

Posteriormente, Mosa apuntó sentirse "muy triste" respecto a la eliminación de Copa Chile y sostuvo: "No estaba en nuestros libros. Esperamos revertir esta situación, ir a buscar los puntos a Argentina y empezar a dar la pelea por el Campeonato Nacional".