Arturo Vidal pidió salida del "Bloque Vial": Solo dañan a Colo Colo

El volante de Colo Colo lanzó una dura crítica al llamado "Bloque Vial" del Directorio de Blanco y Negro, compuesto por Alfredo Stöhwing, Carlos Cortés, Diego González y Angel Maulén, y pidió su salida si es que mantienen las fricciones con la mesa que lidera Aníbal Mosa, a quien destacó como alguien que quiere lo mejor para el club.

"Desde que llegué con Aníbal tengo buena onda, es una persona de corazón, de piel, que desde antes que llegara estuvo cerca mío. Le tengo mucho cariño, se la juega por el equipo y los jugadores, es un presidente que ama a Colo Colo y le quiere dar lo mejor", sostuvo en conferencia de prensa.

"Y me encontré con la otra parte, que se dice 'Bloque Vial', que no sé por qué se metieron a Colo Colo o si les gusta el fútbol, no sé nada, lo único que sé es que solo dañan a Colo Colo, podrán tener peleas entre ellos, cosas así, pero si no quieren estar espero que se puedan ir lo antes posible", lanzó.

"Colo Colo no se puede manchar, si hay gente que quiere ayudar, hacerlo crecer, quiere estar metido entre los mejores equipos de Sudamérica, tenemos que estar unidos, y el que no está tirando para el mismo lado se tiene que ir de Colo Colo, ojalá piensen así, que se vayan", lanzó.

Agregó que "ojalá se pueda hacer un lindo estadio, venir 60.000 personas a vernos jugar, eso es lo que quiere todo colocolino, que estemos en paz y vivamos el fútbol, pero cuando se mancha así, hay pelea de dos bloques, se ve muy feo, acá y afuera también".

"Tú vas a los equipos más importantes del mundo y nunca hay de esos problemas, no puede ser que Colo Colo, tan grande, tenga esos problemas, que cuando se vaya a elegir un presidente salgan tonteras de dentro de Colo Colo, eso daña a los que estamos trabjanado", advirtió.

"Aparte somos todos hinchas y no podemos ver que lo quieran desangrar de adentro, si nos quieren manchar de afuera, bueno, nos podemos defender, pero así no se puede seguir, ojalá Aníbal siga muchos años más y pueda cumplir con el estadio, con la seguridad que necesita Colo Colo y que siga creciendo y ganar otra Libertadores, es lo que quiere la gente, disfrutar a Colo Colo", subrayó.

"Me gustaría que la gente que no suma se vaya de Colo Colo y si no están sumando, que se vayan, y dejen a la gente que quiere hacer crecer a Colo Colo", complementó.

Por otra parte apuntó a los dichos de uno de los accionistas de Blanco y Negro, quien lanzó duras críticas contra Esteban Pavez en la reunión del pasado lunes: "La persona que habló dijo muchas cosas, habló bien de mí, pero lo que dijo de Pavez creo que se equivoca mucho. Nunca nos dejamos perder con la U por los premios y no peleamos por los premios por nosotros, fueron por la gente que trabaja acá, que no son los jugadores ni el cuerpo técnico, es la gente que nos rodea y nos ayuda a tener lo que necesitamos para concentrarnos".

También dedicó palabras al expediente que le abrió la Conmebol por el partido con Racing: "No sé de qué me acusan, ya es una cosa de locos que busquen responsables entre los jugadores. No entendí, si quieren castigar por castigar está bien, que lo hagan, pero no veo el detalle o la persona que inventó algo así. Siempre estuvimos a disposición el partido, el otro día cuando pasó el problema esperamos hasta el final porque ellos nos estaban apurando, molesta que salga cada tontera de nosotros o nos quieran castigar por cualquier cosa", dijo.

"Me encanta que la gente vaya al estadio, que se pueda disfrutar como antes", dijo acerca de la ausencia de hinchas locales ante Limache.