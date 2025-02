Arturo Vidal se perderá el debut por el Campeonato: "No llego contra La Serena"

El volante Arturo Vidal confirmó que seguirá como baja en Colo Colo y no jugará contra Deportes La Serena por la primera fecha del Campeonato Nacional 2025, en condición de visitante.

Vidal realizó una conferencia de prensa para anunciar una serie sobre su carrera y aclaró que "físicamente estoy bien. Claramente he hecho una pretemporada espectacular y antes del partido con Wanderers (por Copa Chile) tuve un apretón en el gemelo. Me dijeron que tenía que parar".

"Por precaución y para no perderme más tiempo preferí parar y cuando esté bien jugar, porque tenemos muchos partidos seguidos", señaló sobre su ausencia contra los porteños, Deportes Limache y Unión San Felipe en la Copa.

El jugador recordó que "tenemos Libertadores, dos partidos con la selección en los que estamos en el Mundial o estamos fuera. No quise arriesgar nada y el profe (Jorge Almirón) lo entiende así. Como tiene experiencia, lo hablamos mucho".

"No llego contra La Serena, pero no porque esté mal. Tengo que seguir un proceso, hay jugadores que están mejor que yo y como el equipo está tan bueno, no voy a arriesgar", ratificó.

"Están todos peleando un puesto, no puedo llegar y meterme. Los demás están todos los días entrenando a muerte y están preparados para La Serena; mejor que yo", añadió respecto al estreno albo en el torneo.

El inicio del "Cacique" en la Liga de Primera contra los "Papayeros" se disputará este domingo 16 de febrero a las 12:00 horas en el Estadio La Portada.

La contienda se jugará únicamente con fanaticada granate y contará con toda la cobertura de Cooperativa Deportes y el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.