Arturo Vidal tras el Superclásico: Charles Aránguiz nunca la tocó cuando estuve yo

Tras la victoria de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Monumental, fue el volante Arturo Vidal quien expresó su satisfacción al paso y destacó la importancia de este resultado en la lucha por pelear un cupo hacia la próxima edición de la Copa Libertadores.

"Estoy contento por ganar, sumar los tres puntos y por la confianza que necesitábamos porque los últimos partidos no se nos daban los resultados. Igual ellos en un momento quedaron con diez, pero en todo momento fuimos superiores", aseguró el exseleccionado nacional.

"Cumplí lo que tenía que hacer, mi objetivo era Charles (Aránguiz) y lo marqué a la perfección. Nunca la tocó cuando estuve yo. Esto lo hice también contra Coquimbo (frente a Matías Palavecino), es decir, los dos mejores del campeonato. Cuando alguien me manda a hacer algo lo hago a la perfección", aseguró.

Seguido a ello y fiel a su estilo, volvió a poner la vara para una meta del equipo: "El objetivo nuestro no es (clasificar a) la Copa Sudamericana, es ir a la Libertadores. Si no somos campeones tenemos que pelear por el segundo cupo. Ya después veremos si nos alcanza o no".

Respecto a la llegada de Fernando Ortiz como nuevo técnico, Vidal se sinceró: "Es difícil explicar o decirte algo, no sé nada del nuevo técnico. En estos días lo vamos a conocer, seguramente veremos lo que él quiere".