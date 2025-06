Arturo Vidal tras expulsión: Este árbitro no está para los partidos de Colo Colo

El mediocampista de Colo Colo Arturo Vidal comentó la expulsión que sufrió en la caída de Audax Italiano y criticó al juez del compromiso, Fernando Vejar, de quien dijo no estar capacitado para dirigir los duelos que juegue el cuadro albo.

"La expulsión es de locos... si un árbitro no tiene carácter para dirigir un partido de Colo Colo, no debería arbitrar... Está para segunda o tercera división si no aguanta un jugador. La amarilla es de locos, ojalá que nos toque mejores árbitros porque lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas", comentó Vidal en diálogo con la prensa en el Estadio Bicentenario de La Florida.

"Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije 'en el primer te demoraste un segundo en anularnos el gol, y en esta lo aprobaste rápido' y no le gustó mucho. Y le dije revísalo, revísalo y me mostró las dos amarillas", añadió.

Con la imposibilidad de jugar el partido pendiente ante Universidad Católica, Vidal aseguró que espera no perderse el Superclásico ante la U.

"Na, es doble amarilla... no le dije ningún garabato y le dije soy el capitán y soy el único que te puede hablar... la verdad es que me han tocada buenos árbitros en Chile pero este árbitro no está para dirigir partidos de Colo Colo o la U", expresó.

Con respecto al partido mismo, Vidal expresó que "tuvimos mala suerte, dos llegadas, dos goles. Nosotros no supimos concretar las opciones que tuvimos y jugamos ante un equipo que lo viene haciendo bien. Creo que el equipo nuestro cada vez juega mejor".